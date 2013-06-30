Мешканця Житомирщини незаконно засудили за вбивство працівника СБУ

Після 10-ти місяців в'язниці Вищий спеціалізований суд звільнив з-під варти жителя райцентру Черняхів Житомирської області, засудженого на 8 з половиною років позбавлення волі за вбивство і зобов'язав слідство більш ретельно розібратися в ситуації.

Як повідомив УНІАН адвокат засудженого Володимир Васильчук, працівника СБУ було вбито в ніч з 27 на 28 червня 2009 року у Чернякові. У вбивстві звинуватили місцевого мешканця, оскільки за кілька годин до трагедії між ними стався побутовий конфлікт.

Під час цього конфлікту, що перейшов у бійку, крапля крові працівника СБУ потрапила на сорочку обвинуваченого, потім це стало головним аргументом для звинувачення його у вбивстві.

«Чоловіка, з яким мешканець Черняхова посварився, знайшли невдовзі по-звірячому вбитим у місцевому парку. Дізнавшись про це, черняхівець сам з'явився до райвідділу і розповів про конфлікт. 33-річний загиблий, з яким довелося посваритися черняхівцю, виявився співробітником СБУ. У Черняхів він приїхав на зустріч однокласників, у кафе відзначав святкування чергової річниці закінчення школи», - йдеться у повідомленні.

За убивством працівника СБУ з кущів спостерігали місцеві підлітки. Вони бачили, як загиблий намагався втекти від нападників, ухилявся від їх ударів. Але його наздогнали, били по голові порожньою пляшкою з-під шампанського, а коли той упав на землю, забили ногами. Школярі чітко бачили особи вбивць і коли дізналися, що у вбивстві звинувачують невинну людину, прибігли до міліції.

Майже три роки тривали судові засідання, черняхівця засудили до восьми з половиною років позбавлення волі. Рідні засудженого подали апеляцію, однак апеляційний суд залишив вирок у силі.

Після цього рідні засудженого подали касаційну скаргу у вищий спеціалізований суд, який днями звільнив його з-під варти.