ЗМІ: Шведські спецслужби намагалися спокусити сина Брежнєва

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на статтю газети The Times, опубліковану 8 травня. Проте їхні плани провалилися через зраду шведського співробітника, який працював на КДБ.

Подробиці шпигунської історії розкриваються у новій книзі колишнього начальника служби держбезпеки Швеції (СЕПО) Улофа Фронштедта (Olof Franstedt) «Мисливець за шпигунами». Фронштедт, який керував СЕПО з 1966 по 1978 рік, хотів за допомогою шантажу схилити до співпраці Юрія Брежнєва, який у той час працював у радянському торговому представництві в Стокгольмі. Для нього передбачалося підіслати британського агента на ім'я Енн, яку Великобританія представила як найефективнішу спокусницю, що жодного разу не провалила жодної місії зі зваблення чоловіків.

Читайте такожПомер зять Леоніда БрежнєваЗгідно з планом, Енн мала пообіцяти Юрію інтимну близькість і заманити його в квартиру, напхану прихованою фото - та відеоапаратурою. СЕПО планувала шантажувати чоловіка з допомогою записів для отримання інформації про СРСР. Однак, незважаючи на ретельну підготовку операції, Юрій Брежнєв несподівано покинув територію Швеції до реалізації планів СЕПО. Наміри шведської спецслужби видав один з її співробітників Стіг Берглинг (Stig Bergling), який у той час співпрацював з КДБ. «Навіть сьогодні я скаженію, коли про це думаю», - зізнається Фронштедт.

Берглінг був викритий в 1979 році і арештований по дорозі в Ізраїль. Потім його депортували до Швеції, де засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Колишній агент зміг бігти в 1989 році, після того як йому було дозволено відвідати дружину. Він сам здався владі в 1994 році і відсидів три роки.