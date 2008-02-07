Deep Purple заспіває для Медведєва і Путіна

Соул-зірка Тіна Тернер і знаменита англійська група Deep Purple 11 лютого виступлять на заході, присвяченому 15-річчю "Газпрому". На вечері в Державному Кремлівському палаці очікуються Володимир Путін і Дмитро Медведєв. Перший віце-прем`єр РФ сам зізнався журналістам, що це його улюблена група. Минулого року він не пропустив закритий концерт Deep Purple в Москві. Представники групи, проте, відмовилися коментувати звістку про новий візит музикантів до Москви.

Коммерсантъ