У США розкупили плюшеві іграшки в формі вірусу Ебола

Компанія Giant Microbes, яка виготовляє плюшеві копії небезпечних мікробів, заявила про те, що запаси іграшок у формі вірусу Ебола в США повністю розпродані. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

В описі до іграшки на сайті виробника вірус Ебола названо «тиранозавром серед мікробів». Компанія позиціонує свій продукт як потішний подарунок.

Виробник стверджує, що іграшка сприяє підвищенню обізнаності, оскільки до неї додається інструкція з описом того, що відбувається з людиною, яка заразилася вірусом.

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Плюшевого коричневого черв'яка купують не тільки пересічні американці, але й великі фармкомпанії, а також Всесвітня організація охорони здоров'я та Червоний хрест.

Ціна маленького плюшевого вірусу Ебола - 10 доларів, велику іграшку можна придбати за 30 доларів.

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Спалах вірусу Ебола було зафіксовано в Гвінеї в лютому 2014 року. Потім хвороба поширилася на Сьєрра-Леоне, Ліберію, Нігерію, Демократичну Республіку Конго і Сенегал. Окремі випадки зараження лихоманкою зафіксовані в США і Європі. За даними ВООЗ, всього вірусною хворобою заразилися близько 8,5 тисячі осіб, а померли від неї - більше 4,5 тисяч.