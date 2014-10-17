В США 75 медиків відправили на карантин через Еболу

Медичним працівникам в американському штаті Техас, які контактували з громадянином Ліберії, який помер від лихоманки Ебола, запропоновано підписати юридично зобов'язуючу угоду про відмову від появи в людних місцях на 21 день, повідомляє ВВС.

Зокрема, суд ухвалив рішення, що 75 осіб, які перебували в контакті з померлим Томасом Данканом, тепер не повинні користуватися громадським транспортом і уникати місць скупчення людей.

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Це зобов'язання матиме юридичну силу протягом 21 дня, поки, як стверджують медики, триває інкубаційний період лихоманки Ебола.

Спалах геморагічної лихоманки, спричиненої вірусом Ебола, почався в лютому 2014 року в Західній Африці. На початку серпня в ВООЗ визнали, що спочатку хвороба не була сприйнята з належною серйозністю.