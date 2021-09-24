Чимало учнів і працівників навчального закладу спочатку сприйняли петицію про це як жарт.

Кілька учнів середньої школи Park Hill South на околиці Канзас-Сіті, штат Міссурі, США, створили петицію із закликом повернути рабство.

Як повідомляє Fox 4, петицію опублікували в інтернеті. Окружна адміністрація і директор школи вже заявили, що стурбовані. При цьому чимало учнів і працівників навчального закладу спочатку сприйняли петицію як жарт.

Директор школи Керрі Херрен сповістила електронною поштою батьків і учнів, що адміністрація знає "про певні неприйнятні та расистські заяви, які деякі учні розмістили в інтернеті", пише Detroit Free Press. За словами Херрен, про інцидент їй повідомив один з учнів. Наступного дня співробітники школи почали розслідування.

Суперінтендант шкільного округу Парк-Хілл Жанетт Каухерд заявила, що влада не терпітиме дискримінацію та утиски в навчальних закладах, а інакше може вжити заходи.

Раніше поштова служба Іспанії випустила серію марок із зображенням чотирьох кольорів шкіри в межах своєї компанії з боротьбі з нерівністю і расизмом, але світлі зробила найдорожчими.

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Автор: Катерина Комолова