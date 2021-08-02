Дівчатами обіцяли роботу, однак після приїзду відібрали документи та змусили до проституції.

Три жительки Тернопільської області потрапили в сексуальне рабство у Португалії.

Про це розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, ГУ Національної поліції області Олександр Буняк, пише 20minut.ua.

Дівчатам обіцяли роботу, однак після приїзду відібрали документи та змусили до проституції.

"Трьох дівчат завербували та відправили в Республіку Португалія, де обіцяли їм роботу у готелі. У дівчат відібрали їхні документи під приводом розробити дозвіл на працю та змусили займатися проституцією. Двом особам уже оголошено підозру. Готуються матеріали на направлення до суду", - повідомив Буняк.

Загалом цього року на Тернопільщині задокументовано 4 факти торгівлі людьми.

"Ще одна мешканка області стала жертвою сексуальної експлуатації в Італії", - зазначив начальник відділу.

За його словами, жертв найчастіше вербують та відправляють займатися проституцією у Польщу, Італію, ОАЕ та Португалію. У більшості випадків це жінки 25-35 років із малозабезпечених сімей.

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Автор: Катерина Комолова