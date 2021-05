Кампанію вже назвали "випадково расистською".

Поштова служба Іспанії випустила серію марок із зображенням чотирьох кольорів шкіри у межах своєї компанії з боротьби з нерівністю та расизмом. При цьому чим світліша марка, тим вона дорожча.

"Колекція "Марки рівності" складається з марок, чия вартість відрізняється залежно від зображеного кольору шкіри: чим темніша марка, тим менше вона коштуватиме, тому під час відправки темних марок знадобиться більше, ніж світлих. Таким чином, кожен лист і кожна посилка стануть відображенням нерівності, створеної расизмом", - розповіли в поштовій службі.

Так, за найсвітлішу марку доведеться віддати майже два євро, а за найтемнішу лише 70 євроцентів.

Однак не всім сподобалася така ідея. Користувачі соціальних мереж розкритикували кампанію за "випадковий расизм", пише The Washington Post. Також критики проекту вважають, що він демонструє відсутність різноманітності у великих іспанських фірмах.

З 2016 по 2019 рік іспанська влада зафіксувала більш ніж 20-відсоткове зростання кількості злочинів на ґрунті расизму та ксенофобії у країні - з 416 у 2016 році до 515. Випускаючи марки, поштова служба співпрацювала з SOS Racismo - федерацією іспанських неурядових організацій з боротьби з расизмом, а також з іспанським активістом і репером El Chojín.

