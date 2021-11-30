Пояснити мету своїх вчинків він не зміг.

Правоохоронці викрили 48-річного чоловіка, який через соцмережі систематично надсилав поліцейським Харківщини повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що співробітникам поліції Харківщини надходили повідомлення з погрозами фізичної розправи та вбивством у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. За цим фактом слідчі ГУНП Харківщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України.

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Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що погрози поліцейським надходять від користувача соціальної мережі, жителя одного з міст на Київщині.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі харківської поліції провели за місцем мешкання 48-річного чоловіка санкціонований обшук. Виявлено і вилучено мобільний телефон зловмисника, "чорнові" записи з іменами "фейкових" акаунтів та паролями доступу.

"В історії переписки чоловіка збереглися вищезазначені повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що остаточну правову кваліфікацію діям викритої особи буде надано згодом.

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Автор: Світлана Макринська