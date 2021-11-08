Його затримали охоронці.

У Дніпрі відвідувач супермаркету дістав пістолет після прохання надіти маску.

Про це пише Репортер.

За даними видання, інцидент стався 7 листопада в супермаркеті на вулиці М. Лисиченка.

Чоловіка попросили надіти маску, проте він відмовився, після чого дістав пістолет. Охоронці магазину відразу ж затримали зловмисника і передали його прибулим на місце події поліцейським.

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У поліції повідомили, що інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зараз слідчі очікують записи з камер відеоспостереження, встановлених в магазині, пише Інформатор.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі чоловік затягнув в машину і вивіз за місто колишню дружину. Він кинув її на трасі.

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Автор: Людмила Жерновська