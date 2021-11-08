У Дніпрі відвідувач супермаркету дістав пістолет після прохання надіти маску.
Про це пише Репортер.
За даними видання, інцидент стався 7 листопада в супермаркеті на вулиці М. Лисиченка.
Чоловіка попросили надіти маску, проте він відмовився, після чого дістав пістолет. Охоронці магазину відразу ж затримали зловмисника і передали його прибулим на місце події поліцейським.
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У поліції повідомили, що інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зараз слідчі очікують записи з камер відеоспостереження, встановлених в магазині, пише Інформатор.
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