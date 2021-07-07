Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у свого середнього сина Дмитра Гордона. У мережі відразу ж відреагували масою мемів і дотепних коментарів.
Запис розмови, яка тривала півтори години, з'явився на YouTube-каналі "В гостях у Гордона" у вівторок, 6 липня.
В анонсі до інтерв'ю на сайті gordonua.com говориться, що Дмитро Гордон-молодший народився в 1995 році в Празі (Чехія). Після закінчення Київської школи вступив до музичного коледжу Берклі в Бостоні (США). Зараз живе в Лос-Анджелесі, пише музику для американських зірок і фільмів. Також Гордон-молодший є чотириразовим чемпіоном Європи з об'єднаних єдиноборств (ката зі зброєю) в юнацькій категорії.
На появу двох Гордонів в одній студії відразу ж відреагували в мережі - там, перш за все, цікавилися, на честь кого Дмитро Гордон назвав свого сина Дмитром, і чи дійсно інших його синів також звуть Дмитрами:
- "Дмитро Гордон в гостях у Дмитра Гордона. Нарешті!";
- "Дмитро, а на честь кого ви назвали сина?;
- "Інших синів теж назвали Дімою?".
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