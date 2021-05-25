У Дніпропетровській області вирви на дорозі залатали травою
У Дніпропетровській області водії зафільмували геть незвичний ремонт автомобільних шляхів за допомогою скошеної трави.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
У місті Апостолово ями на вулицях щедро засипали скошеною травою. Місцеві вже жартують, що вийшов екологічно чистий ремонт.
Та цим не надто тішаться й радіють, розуміючи, що саморобні латки швидко зів`януть і тому чекають, коли місцева влада нарешті відремонтує міські вирви більш традиційними методами.
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