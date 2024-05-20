За рекорд йому ще й довелося поборотися з конкурненткою зі Швеції.

Книга рекордів Гіннеса відзвітувала про чергове неймовірне досягнення, яке непросто буде перевершити. У травні було офіційно підтверджено, що у листопаді минулого року 106-річний американець встановив світовий рекорд, ставши найстарішою людиною, яка коли-небудь стрибала з парашутом.

Як повідомляє сайт Книги рекордів, мешканець Техасу Альфред Блашке народився 4 січня 1917 року. На момент стрибка йому було 106 років і 327 днів.

Зазначається, що перший такий рекорд він встановив у 2020 році, коли йому було 103 роки. Подію він приурочив до закінчення коледжу своїми онуками-близнюками. "Це була моя мрія […] Я ніколи не думав, що протримаюся так довго", — сказав тоді Альфред.

У 2022 році цей рекорд перебила шведка на ім’я Рут Ліннея Інгегард Ларссон. На момент стрибка їй було 103 роки і 259 днів. Альфред не стерпів і вирішив повернути собі титул найстарішого парашутиста.

Вранці 27 листопада 2023 року чоловік знову стрибав з парашутом у тандемі з інструктором. Їх підняли на висоту 2,7 км, звідки вони і почали вільне падіння. Основний парашут Альберта та інструктора розкрився на висоті 1,6 км, після чого тандем безпечно дістався землі.

"Якщо ви думаєте, що чогось не можете, ви просто недооцінюєте себе. Кожен здібніший, ніж він думає. Просто потрібно прийняти рішення і спробувати", – сказав Альберт після стрибка.

Інші рекордсмени Гіннеса

Як писав УНІАН, у квітні найстарішим із нині живих чоловіків у світі було визнано британця. Чоловік на ім'я Джон Тіннісвуд з англійського графства Мерсісайд на момент отримання цього титулу мав 111 років і 224 дні. Причиною свого довголіття чоловік вважає регулярне споживання риби з картоплею і піші прогулянки в юності.

Також ми розповідали, що інколи рекордсменів позбавляють титулів, коли в їхній достовірності виникають сумніви. Псу Бобі, який жив у Португалії, було 30 років і 268 днів, коли в лютому минулого року Книга рекордів Гіннеса назвала його найстарішим у світі. У жовтні 2023 року він помер у заявленому віці 31 рік і 165 днів. Але вже у лютому титул найстарішого собаки у нього забрали заднім числом.

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