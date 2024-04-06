Довгожитель порадив усім "тренувати мозок" і проявляти "поміркованість" у всьому.

Чоловік на ім'я Джон Тіннісвуд з англійського графства Мерсісайд став найстарішим із нині живих чоловіків у світі.

Як повідомляє Бі-бі-сі, чоловік, якому зараз 111 років і 224 дні, вважає, що причиною його довголіття стали регулярне споживання риби з картоплею і піші прогулянки в юності.

Тіннісвуд, який мешкає в будинку для літніх людей, порадив проявляти "поміркованість" у всьому й "тренувати мозок". Він зазначив, що не сидить на якійсь спеціальній дієті, а в якості рецепта довголіття він рекомендував нічим і "ніколи не перевантажувати організм", щоб зберегти здоров'я, а також ладнати з людьми.

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Нагадаємо, попередній володар звання найстарішого чоловіка на Землі Хуан Вісенте Перес Мора з Венесуели помер у вівторок у віці 114 років. А найстарішою з нині живих жінок у світі є Марія Браньяс Морера з Іспанії, яка нещодавно відзначила своє 117-річчя.

Хто найстаріший чоловік у світі

Тіннісвуд народився в Саутпорті 26 серпня 1912 року. Він зустрів майбутню дружину на ім'я Болдвен під час Другої світової війни, а 1942 року пара одружилася. Через рік у них народилася дочка, яку назвала Сьюзен. Пара прожила разом 44 роки, поки його дружина не померла у 1986 році.

А 4 квітня його внесли до Книги рекордів Гіннеса.

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