Тривалість життя його породи зазвичай становить від 12 до 14 років.

Псу Бобі, який жив у Португалії, було 30 років і 268 днів, коли в лютому минулого року Книга рекордів Гіннеса (GWR) назвала його найстарішим у світі.

У жовтні 2023 року він помер у заявленому віці 31 рік і 165 днів. Але минулого місяця GWR почало розслідування щодо португальського пса після того, як виникли сумніви щодо його реального віку, пише Sky News.

Розслідування було проведено, незважаючи на те, що його народження, очевидно, було підтверджено базою даних домашніх тварин уряду Португалії та Національною спілкою ветеринарів.

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Бобі був чистокровним Рафейро-ду-Алентежу, породою собак-охоронців худоби із середньою тривалістю життя від 12 до 14 років.

Коли Бобі був визнаний найстарішою собакою у світі, він побив рекорд, встановлений з 1939 року австралійською пастушою собакою, яка померла у віці 29 років і п'яти місяців.

У GWR заявили, що у них немає переконливих доказів того, що Бобі прожив так довго. Марк МакКінлі, директор з документації GWR, заявив у своїй заяві, що дані мікрочіпів, отримані з офіційної португальської бази даних, відіграли центральну роль у доказах Бобі, але виявилося, що чіпування не вимагає підтвердження віку для собак, народжених до 2008 року.

"Оскільки в додатковому ветеринарному висновку, наданому як доказ віку Бобі, також згадуються дані мікрочіпа, у нас не залишилося переконливих доказів, які могли б остаточно підтвердити дату народження Бобі. Без будь-яких переконливих доказів, доступних нам прямо зараз, ми просто не можемо зберегти Бобі в якості рекордсмена і чесно заявляти, що дотримуємося високих стандартів, які ми встановили для себе", - написав він.

Бобі прожив усе своє життя з Леонелем Костою та його родиною в селі Конкейрос у Португалії.

Смерть собаки Боббі

Восени 2023 року в Португалії помер пес на прізвисько Боббі, породи Рафейро-ду-Алентежу (собака-охоронець худоби), який був удостоєний титулу Книги рекордів Гіннеса як найстаріша собака в світі. 31-річний Боббі помер через п'ять місяців після святкування Останнього дня народження. Пес помер на фермі, де провів усе своє життя.

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