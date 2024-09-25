Кулінарний експерт дав простий рецепт смачного курячого супу каррі / скріншот

Кулінарний експерт Джеймі Олівер поділився рецептом курячого супу каррі, також відомого як лакса. Про це пише Mirror.

Зазначається, що лакса — ідеальна зігріваюча страва в холодний день, а за рецептом екперта її приготування займе лише 15 хвилин. За словами експерта, страви вистачить на чотирьох осіб, при цьому її також можна зберегти на наступний день:

"Цією стравою можна насолоджуватися з рисом або рисовою локшиною"

Інгредієнти

Для курки:

  • Курячі стегенця
  • Сіль і перець
  • Китайська суміж із п'яти спецій
  • Сік лайма
  • Одна столова ложка меду
  • Одна столова ложка насіння кунжуту

Для каррі:

  • 1 кабачок
  • 1 літр води
  • 1 кубик курячого бульйону
  • 1 червоний перець чилі
  • 3 або 4 ріпчастої цибулини
  • 300 г білого рису або рисової локшини
  • 400 г (одна банка) кокосового молока
  • 600 г (два пучка) спаржі
  • Шматочок імбиру (5 см)
  • Чайна ложка коріандру
  • Столова ложка соєвого соусу
  • Столова ложка арахісового масла
  • Столова ложка кунжутної олії
  • Столова ложка рибного соусу
  • Чайна ложка куркуми
  • Сік лайма
  • Листя кафрського лайма

Кухонні принади:

Жиронепроникний папір

  • Скалка
  • Сковорода-гриль
  • Щипці
  • Гострий ніж
  • Обробна дошка
  • Велика сковорода
  • Кухонний комбайн

Метод приготування

Процес простий: просто викладіть курячі стегенця на жиронепроникний папір і приправте їх сіллю, перцем і п’ятьма спеціями. Використовуйте папір для випікання, щоб курка була рівномірно покрита приправами. Покладіть папір на курку і гарненько помніть її скалкою.

Поставте сковороду на плиту, дайте їй нагрітися кілька хвилин і покладіть курку на неї за допомогою щипців. Готуйте близько п’яти хвилин. В цей час візьміть кабачок і обріжте кінчики. Не очищайте його від шкірки, а грубо наріжте великими скибочками.

Закип’ятіть чайник і налийте у велику каструлю близько одного літра окропу. Додайте кубик курячого бульйону на сковороду. Кулінар радить натерти кабачки за допомогою кухонного комбайна, але можна зробити це вручну, а потім додати натерті овочі в каструлю з водою.

Потім додайте в кухонний комбайн наступні інгредієнти: один червоний перець чилі, шматочок імбиру розміром з великий палець, близько чотирьох очищених зубчиків часнику, столову ложку соєвого соусу, трохи листя кафрського лайма, чайну ложку арахісового масла, столову ложку кунжутної олії, а потім столову ложку рибного соусу, а також трохи коріандру та куркуми.

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