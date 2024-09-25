Кулінарний експерт Джеймі Олівер поділився рецептом курячого супу каррі, також відомого як лакса. Про це пише Mirror.
Зазначається, що лакса — ідеальна зігріваюча страва в холодний день, а за рецептом екперта її приготування займе лише 15 хвилин. За словами експерта, страви вистачить на чотирьох осіб, при цьому її також можна зберегти на наступний день:
"Цією стравою можна насолоджуватися з рисом або рисовою локшиною"
Інгредієнти
Для курки:
- Курячі стегенця
- Сіль і перець
- Китайська суміж із п'яти спецій
- Сік лайма
- Одна столова ложка меду
- Одна столова ложка насіння кунжуту
Для каррі:
- 1 кабачок
- 1 літр води
- 1 кубик курячого бульйону
- 1 червоний перець чилі
- 3 або 4 ріпчастої цибулини
- 300 г білого рису або рисової локшини
- 400 г (одна банка) кокосового молока
- 600 г (два пучка) спаржі
- Шматочок імбиру (5 см)
- Чайна ложка коріандру
- Столова ложка соєвого соусу
- Столова ложка арахісового масла
- Столова ложка кунжутної олії
- Столова ложка рибного соусу
- Чайна ложка куркуми
- Сік лайма
- Листя кафрського лайма
Кухонні принади:
Жиронепроникний папір
- Скалка
- Сковорода-гриль
- Щипці
- Гострий ніж
- Обробна дошка
- Велика сковорода
- Кухонний комбайн
Метод приготування
Процес простий: просто викладіть курячі стегенця на жиронепроникний папір і приправте їх сіллю, перцем і п’ятьма спеціями. Використовуйте папір для випікання, щоб курка була рівномірно покрита приправами. Покладіть папір на курку і гарненько помніть її скалкою.
Поставте сковороду на плиту, дайте їй нагрітися кілька хвилин і покладіть курку на неї за допомогою щипців. Готуйте близько п’яти хвилин. В цей час візьміть кабачок і обріжте кінчики. Не очищайте його від шкірки, а грубо наріжте великими скибочками.
Закип’ятіть чайник і налийте у велику каструлю близько одного літра окропу. Додайте кубик курячого бульйону на сковороду. Кулінар радить натерти кабачки за допомогою кухонного комбайна, але можна зробити це вручну, а потім додати натерті овочі в каструлю з водою.
Потім додайте в кухонний комбайн наступні інгредієнти: один червоний перець чилі, шматочок імбиру розміром з великий палець, близько чотирьох очищених зубчиків часнику, столову ложку соєвого соусу, трохи листя кафрського лайма, чайну ложку арахісового масла, столову ложку кунжутної олії, а потім столову ложку рибного соусу, а також трохи коріандру та куркуми.
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