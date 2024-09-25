Куряча лакса - ідеальна зігріваюча страва в холодний день.

Кулінарний експерт Джеймі Олівер поділився рецептом курячого супу каррі, також відомого як лакса. Про це пише Mirror.

Зазначається, що лакса — ідеальна зігріваюча страва в холодний день, а за рецептом екперта її приготування займе лише 15 хвилин. За словами експерта, страви вистачить на чотирьох осіб, при цьому її також можна зберегти на наступний день:

"Цією стравою можна насолоджуватися з рисом або рисовою локшиною"

Інгредієнти

Для курки:

Курячі стегенця

Сіль і перець

Китайська суміж із п'яти спецій

Сік лайма

Одна столова ложка меду

Одна столова ложка насіння кунжуту

Для каррі:

1 кабачок

1 літр води

1 кубик курячого бульйону

1 червоний перець чилі

3 або 4 ріпчастої цибулини

300 г білого рису або рисової локшини

400 г (одна банка) кокосового молока

600 г (два пучка) спаржі

Шматочок імбиру (5 см)

Чайна ложка коріандру

Столова ложка соєвого соусу

Столова ложка арахісового масла

Столова ложка кунжутної олії

Столова ложка рибного соусу

Чайна ложка куркуми

Сік лайма

Листя кафрського лайма

Кухонні принади:

Жиронепроникний папір

Скалка

Сковорода-гриль

Щипці

Гострий ніж

Обробна дошка

Велика сковорода

Кухонний комбайн

Метод приготування

Процес простий: просто викладіть курячі стегенця на жиронепроникний папір і приправте їх сіллю, перцем і п’ятьма спеціями. Використовуйте папір для випікання, щоб курка була рівномірно покрита приправами. Покладіть папір на курку і гарненько помніть її скалкою.

Поставте сковороду на плиту, дайте їй нагрітися кілька хвилин і покладіть курку на неї за допомогою щипців. Готуйте близько п’яти хвилин. В цей час візьміть кабачок і обріжте кінчики. Не очищайте його від шкірки, а грубо наріжте великими скибочками.

Закип’ятіть чайник і налийте у велику каструлю близько одного літра окропу. Додайте кубик курячого бульйону на сковороду. Кулінар радить натерти кабачки за допомогою кухонного комбайна, але можна зробити це вручну, а потім додати натерті овочі в каструлю з водою.

Потім додайте в кухонний комбайн наступні інгредієнти: один червоний перець чилі, шматочок імбиру розміром з великий палець, близько чотирьох очищених зубчиків часнику, столову ложку соєвого соусу, трохи листя кафрського лайма, чайну ложку арахісового масла, столову ложку кунжутної олії, а потім столову ложку рибного соусу, а також трохи коріандру та куркуми.

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