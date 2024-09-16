Якщо вам набридли старі рецепти гуакамоле, цей соус з авокадо може бути ідеальним для вас.

Замість того, щоб просто готувати стандартне гуакамоле, варто побалувати себе "альтернативним" соусом з авокадо. Свій рецепт оприлюднив у соцмережі користувач @Easy_recipes9680.

Соус можна "зробити за лічені хвилини", а секретний інгредієнт — це "те, про що ви навіть не подумали б".

Спочатку вам потрібно буде розрізати великий авокадо навпіл, видалити кісточку, а потім нарізати його на менші шматочки, щоб він помістився в блендер. Потім потрібно розрізати лайм навпіл і в миску вичавити весь сік і поки залишити.

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Тепер секретний інгредієнт - три варені яйця. Спочатку розріжте їх навпіл, а потім на більш дрібні шматочки. Вам також потрібно додати весь подрібнений авокадо в блендер разом з яйцем.

Потім вам знадобляться дві столові ложки оливкової олії, щоб допомогти "загустити" соус. Додайте чайну ложку солі, половину чайної ложки меленого орегано і дрібку гострого чорного перцю, а потім збийте все у блендері на великій швидкості. Згодом додайте сік лайма.

Якщо соус покласти в контейнер, він прослужить вам до двох місяців у свіжому вигляді, тому він ідеально підходить до ваших страв у мексиканському стилі. Його можна прикрасити свіжою петрушкою, перш ніж насолодитися ним, щоб було і смачно, і корисно.

Як відомо, авокадо корисний, адже є джерелом вітамінів C, E, K і B6, а також рибофлавіну, ніацину, фолієвої кислоти, пантотенової кислоти, магнію та калію. Плоди також містять лютеїн, бета-каротин і омега-3 жирні кислоти. Авокадо містить високий рівень здорових, корисних жирів, які можуть допомогти людині почуватися ситішою між прийомами їжі.

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