19 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса. Він зробив перші фото на Червоній планеті.
Читайте такожІлон Маск своїм твітом піднявши вартість чужої криптовалюти в 31 разКористувачі Мережі створили смішні меми на цю тему.
Також агентство запустило фотокабіну, в якій можна підставити своє фото на тлі Марса.
Інтернет-користувачі "відправили" на Марс Метта Деймона, сенатора США Берні Сандерса, Чужого і навіть своїх домашніх тварин.
#CountdownToMars#Perseverance#Mars2020— Mo Mactavish 🧛♂️ (@blackenTheSky66) February 18, 2021
What's actually happening rn pic.twitter.com/AHUf2Wlaed
Snap a Selfie on Mars with NASA's Virtual Photo Booth to Celebrate Perseverance Landing https://t.co/DOfz6Q6O7Xpic.twitter.com/1bGsL6PmRs— Gizmodo (@Gizmodo) February 19, 2021
Just a reminder that you can use NASA's Mars Photo Booth to put your pet on Mars. https://t.co/UUxBaF7u3Tpic.twitter.com/gqZUE7urT4— Scott Kardel (@palomarskies) February 17, 2021
Is is bad that I didn't notice they'd skipped town?#NASAPerseverance#Mars2020pic.twitter.com/SOA8TTsLee— Jen 📷🦉🐝🐍 (@7StellarJays) February 19, 2021
Марсохід NASA Perseverance: що відомо
- Після успішного приземлення марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча вчені сподіваються продовжити її термін.
- Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.
- У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.
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