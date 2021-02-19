Інтернет-користувачі "відправили" на Марс Метта Деймона, сенатора США Берні Сандерса, Чужого і навіть своїх домашніх тварин.

19 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса. Він зробив перші фото на Червоній планеті.

Читайте такожІлон Маск своїм твітом піднявши вартість чужої криптовалюти в 31 разКористувачі Мережі створили смішні меми на цю тему.

Також агентство запустило фотокабіну, в якій можна підставити своє фото на тлі Марса.

Інтернет-користувачі "відправили" на Марс Метта Деймона, сенатора США Берні Сандерса, Чужого і навіть своїх домашніх тварин.

Марсохід NASA Perseverance: що відомо

Після успішного приземлення марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча вчені сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Автор: УНІАН