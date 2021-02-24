Сьогодні, 24 лютого, в Україні стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу.

Чиновники Черкас не змогли утриматися від кількох фото з вакциною від коронавірусу.

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Фотосесію можновладці влаштували у закритому приміщенні лікарні, куди доставили перші дози, це спровокувало обговорення у мережі.

Прозвітувався про прибуття вакцини на своїй сторінці у Facebook голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. Він сфотографувався разом з адміністрацією лікарні, тримаючи у руках коробку з медпрепаратом. На одній зі світлин медики оглядають і розпаковують вакцину теж на камери.

Скічко навздогін підкреслив, що «ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С».

Водночас у деяких користувачів мережі виникли щодо цього запитання. Громадян цікавило, чи насправді в лікарні настільки холодно, що вакцину можна тримати в руках.

Інші ж тривогу не поділяють.

Якщо менше як годину, то не буде їй нічого, серйозно. А як люди купують в аптеці від грипу й несуть на щеплення у державну поліклініку? Це біля години часу теж. Головне - не возити день в сумці))

В період прямо таки, що ось нею будуть вакцинувати, то температура аж до +25 Може бути.

Вакцина в режимi використання, тому iнший температурний режим примiщення.

Сьогодні, 24 лютого, стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першими в Україні щеплення отримали черкаські медики.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Яна Ставська