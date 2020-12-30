У Миколаєві курсує святкове авто з білими ведмедями в салоні та різдвяною музикою.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Прикрасила автомобіль власниця. Дівчина вже 10 років за кермом, а останні півтора року працює таксисткою.
Новорічний настрій вирішила підіймати й собі, і своїм пасажирам, навіть власноруч пошила костюм подруги Санти. Від новорічного таксі клієнти у захваті. Особливо тішаться діти, яким в таксі вмикають мультики.
«Це все для того, щоб дарувати радість людям, щоб підіймати новорічний настрій, оскільки рік був тяжким», – розповідає авторка ідеї.
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