Дівчина вже 10 років за кермом, а останні півтора року працює таксисткою.

У Миколаєві курсує святкове авто з білими ведмедями в салоні та різдвяною музикою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Прикрасила автомобіль власниця. Дівчина вже 10 років за кермом, а останні півтора року працює таксисткою.

Новорічний настрій вирішила підіймати й собі, і своїм пасажирам, навіть власноруч пошила костюм подруги Санти. Від новорічного таксі клієнти у захваті. Особливо тішаться діти, яким в таксі вмикають мультики.

«Це все для того, щоб дарувати радість людям, щоб підіймати новорічний настрій, оскільки рік був тяжким», – розповідає авторка ідеї.

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Автор: УНІАН