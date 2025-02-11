Швидше за все, дослідники ніколи не дізнаються, ким саме була ця жінка.

Через майже 125 років після того, як відомий іспанський художник Пабло Пікассо намалював портрет друга-скульптора, високотехнологічні інструменти візуалізації виявили ще один портрет, який був прихований під ним. На ньому зображена жінка, контури її голови та тіла видно чітко, пише Forbes.

Що відомо про картину

Картина "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" датується 1901 роком, початком відомого Блакитного періоду Пікассо, який став поворотним моментом у його кар'єрі.

"Подальший аналіз картини міг би розповісти більше про жінку на прихованому портреті, але ми, можливо, ніколи не дізнаємося, ким вона була. Як і багато художників того часу і раніше, Пікассо часто використовував полотна повторно через фінансову скруту. Прихований портрет Пікассо показує, як наука і технології дозволяють зазирнути вглиб шарів старої картини, розкриваючи таємниці як про мистецтво, так і про художника", - йдеться у матеріалі.

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Науковцям вдалося виявити портрет жінки завдяки передовим технологіям інфрачервоної та рентгенівської візуалізації, які дозволили чітко розгледіти її пальці та вигнуті плечі, а також волосся, яке зав'язане у шиньйон (модна зачіска у Парижі на початку 20 століття". Наразі особистість жінки залишається невідомою, однак вона нагадує жінок, яких Пікассо малював приблизно ж в той самий час.

"Вона могла бути моделлю, подругою або навіть коханкою, що позує для одного з барвистих імпресіоністичних зображень нічного життя Парижа, написаних Пікассо, або меланхолійною жінкою, що сидить у барі", - наголосили у заяві Інституту мистецтв Курто, коледжу Лондонського університету, що спеціалізується на історії мистецтва та консервації.

У Forbes нагадали, що під час Блакитного періоду Пікассо перейшов від барвистих картин до більш похмурого стилю. Тоді художник зазначав, що самогубство його друга Карлеса Казагемаса спонукало його до переходу на темнішу палітру.

Також відомо, що Пікассо часто використовував полотна повторно, аби зекономити гроші, проте він уникав забілювання попередніх зображень, коли зафарбовував їх, використовуючи процес малювання шар за шаром.

"Манера Пікассо перетворювати одне зображення на інше та бути стилістичним перевертнем стане визначальною рисою його мистецтва, що допомогла йому стати однією з гігантських фігур в історії мистецтва", - підкреслює заступник директора Галереї Курто Барнабі Райт.

Інші цікавинки про мистецтво

Раніше було названо п'ять найдорожчих картин у світі. До цього переліку увійшли роботи Леонарда да Вінчі, Віллема де Кунінга, Поль Сезанна, Поль Гоген, а також Джексона Поллока.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що всесвітньо відома картина "Мона Ліза", яку написав Леонардо да Вінчі, переїде у власну кімнату в Луврі. За його словами, це має полегшити проблему переповненості музею, який щороку приймає майже дев'ять мільйонів відвідувачів.

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