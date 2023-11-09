Шедевр Пабло Пікассо "Жінка з годинником", написаний в 1932 році, проданий за $139,4 млн. Це друга за величиною сума, коли-небудь виручена за картини цього художника на аукціоні.
Дорожче вдалося продати тільки одну з картин серії "Алжирські жінки", яку художник написав, надихнувшись роботою французького живописця Єжена Делакруа 1834 року "Алжирські жінки в своїх покоях". Вона була продана навесні 2015 року на аукціоні Christie's за рекордні $180 млн.
Як йдеться у повідомленні аукціонного дому Sotheby's, "Жінка з годинником" стала найціннішою, проданою на аукціоні в цьому році. Спочатку лот оцінювався в $120 млн. Ім'я покупця, який зробив ставку по телефону, традиційно не називається.
Більше 50 років ця картина зберігалася в колекції американської світської левиці Емілі Фішер Ландау, яка померла півроку тому. В цілому вся її колекція оцінюється в $400 млн, повідомляє Бі-бі-сі.
Історія картини "Жінка з годинником"
На картині зображена французька модель Марі-Тереза Уолтер, яка була коханкою художника. Спочатку їхній зв'язок був таємницею оскільки Пікассо був одружений з українською балериною Ольгою Хохловою.
Уолтер називають "золотою музою" художника, оскільки з неї він написав багато картин.
Пабло Пікассо вважається одним з найбільш значущих художників ХХ століття.