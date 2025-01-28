Президент Франції оголосив про масштабну реконструкцію найбільш відвідуваного музею у світі.

Картину італійського художника Леонардо да Вінчі під назвою "Мона Ліза" ("Джоконда"), написану приблизно 1503 року, перемістять у спеціально створений виставковий простір у паризькому музеї Лувр. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, презентувавши масштабні плани з реконструкції найбільшого і найбільш відвідуваного музею світу, пише Forbes.

Виступаючи перед самою "Джокондою", Макрон також оголосив, що в східній частині фасаду Лувру буде створено новий вхід. Це має полегшити проблему переповненості музею, який щороку приймає майже дев'ять мільйонів відвідувачів.

Скляна піраміда Лувру, що служить входом до музею, була розроблена архітектором Бей Юйміном у 1980-х роках під час останньої великої реконструкції музею. Вона була розрахована на потік відвідувачів удвічі менший за поточний. Наразі музей уже встановив денний ліміт відвідувань у 30 000 осіб.

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ЗМІ пише, що 80 відсотків відвідувачів приходять саме для того, щоб побачити шедевр Леонардо да Вінчі - картину, яка стала справжнім магнітом для туристів.

Інші новини про музейні експонати, відомі на весь світ

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені розкрили секрети "найважливішої мозаїки римської епохи". Стародавні ремісники приділяли особливу увагу обличчю Олександра. Воно складається з декількох відтінків рожевих тесер з помітними змінами в ефектах люмінесценції, ймовірно, пов'язаних із різним хімічним складом тесер.

На їхню думку, такі деталі пояснюють, чому це "можливо, найзнаковіше і найвідоміше представлення його обличчя в стародавньому мистецтві".

Крім того, на сторінці 1000-річного Блакитного Корану знайшли секретний текст. Цей рукопис дев'ятого століття славиться своїми сторінками з овчини, пофарбованими в колір індиго, золотою куфічною каліграфією та срібними прикрасами.

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