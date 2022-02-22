Американські дипломати відповіли на історичну маячню російського президента.

Посольство Сполучених Штатів Америки мемом відповіло на закиди президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Відповідь дипвідомства з’явилася у Facebook.

Вчора Путін у звертанні до росіян зробив кілька "історичних" заяв щодо України. Зокрема, президент заявив, що Україна "ніколи не мала своєї справжньої державності", а її насправді "створила Росія".

В американському посольстві обмежилися тільки влучним мемом, коментуючи "історичну" маячню Путіна. Зображення чітко демонструє розвиток України та Росії.

Нагадаємо, що ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці та журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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