Американське посольство потролило Путіна / REUTERS

Посольство Сполучених Штатів Америки мемом відповіло на закиди президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Відповідь дипвідомства з’явилася у Facebook.

Вчора Путін у звертанні до росіян зробив кілька "історичних" заяв щодо України. Зокрема, президент заявив, що Україна "ніколи не мала своєї справжньої державності", а її насправді "створила Росія".

В американському посольстві обмежилися тільки влучним мемом, коментуючи "історичну" маячню Путіна. Зображення чітко демонструє розвиток України та Росії. 

Посольство США відповіло Путіну мемом / фото facebook.com/usdos.ukraine

Нагадаємо, що ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці та журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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