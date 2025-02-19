Знайти таку рибу вважається поганою ознакою.

На Канарських островах відпочивальники на пляжі знайшли рибу "судного дня". Про це пише Daily Mail.

Вважається, що ця рідкісна риба-ремінь є ознакою чогось поганого, якщо побачити її за межами природного середовища існування - глибин океану.

Знахідка, як пише видання, вже викликала занепокоєння в інтернеті. Відео з рибою, що з'являється на пляжі, набрало понад дев'ять мільйонів переглядів у соцмережах.

Як повідомляється, риба-ремінь, відома також як "посланець Бога моря" - історично була пов'язана з очікуванням катастрофічних подій, таких як землетруси, урагани, цунамі та циклони.

Риба "судного дня" - що про неї відомо

Зустрічі з такими рибами трапляються вкрай рідко, бо риба-ремінь мешкає на великій глибині.

У японській міфології зустріч із цією рибою віщує природні катаклізми. Вважається, що вони спливають на поверхню, щоб попередити жителів суші про майбутні землетруси.

Віра в те, що тварини поводяться по-іншому перед землетрусом або знають, що лихо наближається, сходить принаймні до 373 року до нашої ери.

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