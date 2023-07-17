Згідно з японськими повірʼями, ця риба віщує страшні катаклізми.

Група дайверів помітила біля берегів Тайваню рідкісну величезну рибу, яку вважають рибою Судного дня. Вона є найбільшою з кісткових риб, а її довжина може сягати 8 метрів.

Як повідомляє New York Post, рідкісну ремінь-рибу Рассела, яку ще називають оселедцевим королем, бачили біля узбережжя Жуйфана. Вона була лише два метри завдовжки. Але дайверів здивувало те, що риба перебувала на мілководді.

Люди зазначають, що на її тілі були сліди ран, ймовірно завданих бразильською акулою. Зазвичай цей вид можна зустріти лише на глибині від 200 до 975 м. Вочевидь, риба помирала, тому і підплила до мілководдя.

Водночас дехто цією подією не стільки зачарований, скільки наляканий. Японська міфологія каже, що поблизу берегів цю рибу можна побачити перед страшним катаклізмом. Саме через це її і називають рибою Судного дня. Примітно, що біля берегів Японії фіксували десятки цих риб за два роки до того, як цунамі знищило АЕС Фукусіма-1.

Натомість вчені запевняють, що жодного зв’язку між катаклізмами та перебуванням риб-ременів біля берегів немає.

Рідкісні явища: інші новини

У липні 2023 року на Одещині зафіксували незвичайне явище. У національному природному парку "Тузлівські лимани" на узбережжя викинуло сотні тонн мотиля. Через це берег став червоним.

На рідкісне явище натрапили українські полярники в Антарктиці. Вони побачили млинцевоий лід, який утворююється на поверхні води. Побачити цей феномен можна і на водоймах України.

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