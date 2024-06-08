Цього літа ви зможете вразити всіх на пікніку, приготувавши експрес-пиріг з яблуками та грушами.

Якщо ви шукаєте легкий десерт, який виглядає вражаюче, експрес-пиріг з яблуками та грушами від телезірки, кулінарки Мері Беррі — чудовий рецепт, який можна мати під рукою разом із готовою випічкою. Про це пише Express.

Зазначається, що використовуючи лише шість інгредієнтів, цей пиріг виглядає дуже смачним і готовий до випікання менш ніж за 30 хвилин.

Якщо приготувати цей пиріг за рецептом, яким поділилася експерт, цей пиріг розраховано на шість порцій, що робить його ідеальним для званої вечері чи сімейних зустрічей.

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Інгредієнти

200 г яблук Брамлі, очищених від шкірки, серцевини та нарізаних кубиками;

Дві стиглі груші, очищені від шкірки, серцевини та грубо нарізані кубиками;

Чотири столові ложки лимонного курду;

500 г готового листкового тіста;

Одне збите яйце;

30 г цукру демерара;

Цукрова пудра, для подачі.

"Спочатку розігрійте духовку до 220 C. ... Щоб заощадити час, ви навіть можете засунути туди деко для попереднього розігріву, поки ви готуєте решту. Тепер візьміть нарізані яблука та груші та киньте їх у миску з лимонним курдом. Переконайтеся, що всі фрукти добре покриті. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто, поки воно не стане круглим. Обріжте будь-які нерівні краї гострим ножем, щоб воно було приблизно 33 см в ширину. Обережно підніміть тісто на деко, застелене пергаментним папером, стежачи, щоб воно не розкололося і не розтягнулося", - радить експерт.

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