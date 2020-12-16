16 грудня у популярному в Східній Європі та Азії додатку з обміну повідомленнями Telegram стався масштабний збій.
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У режимі «локдаун» залишилися тисячі каналів, зокрема інформаційних видань. Реакція користувачів з цього приводу не забарилася.
Громадяни з України, Білорусі, ОАЕ та Росії миттєво перейшли у Twitter, щоб залишити там свою реакцію щодо збою. Хтось відверто радів помилці додатку, оскільки останнім часом Telegram звинувачують у поширенні піратської продукції та порно.
Втім, користувачі переважно скаржилися, що втратили можливість обмінятися з друзями жартами, файлами – з колегами тощо.
Не зникли й старі жарти типу: «Дуров, верни стену».
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