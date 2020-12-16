Громадяни з України, Білорусі, ОАЕ та Росії миттєво перейшли у Twitter, щоб залишити там свою реакцію щодо збою.

16 грудня у популярному в Східній Європі та Азії додатку з обміну повідомленнями Telegram стався масштабний збій.

Читайте такожМешканець Запоріжжя хотів продати труну після "діда, який ожив"

У режимі «локдаун» залишилися тисячі каналів, зокрема інформаційних видань. Реакція користувачів з цього приводу не забарилася.

Громадяни з України, Білорусі, ОАЕ та Росії миттєво перейшли у Twitter, щоб залишити там свою реакцію щодо збою. Хтось відверто радів помилці додатку, оскільки останнім часом Telegram звинувачують у поширенні піратської продукції та порно.

Втім, користувачі переважно скаржилися, що втратили можливість обмінятися з друзями жартами, файлами – з колегами тощо.

Не зникли й старі жарти типу: «Дуров, верни стену».

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН