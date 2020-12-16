Представники Telegram і"ВКонтакте" раніше виступали проти їх включення в "список спостереження за піратством".

Популярний месенджер Telegram і російська соцмережа «Вконтакте» потрапили до Європейського реєстру платформ, що сприяють поширенню піратського контенту.

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Про це повідомляє 4PDA, посилаючись на відповідний робочий документ Європейської комісії.

Зокрема, в документі повідомляється про скарги правовласників на «Вконтакте». Соцмережа дозволяє користувачам отримувати нелегальний доступ до відеоконтенту і книг. Це відбувається в групах, де користувачі можуть вільно завантажувати і скачувати контент. Функція пошуку дає користувачам можливість відносно легко знаходити контент, що порушує авторські права.

Скарги представників музичної, видавничої та мовної індустрії надійшли також і на Telegram. У документі наголошується, що цей месенджер дозволяє створювати публічні канали з функціоналом, аналогічним функціоналу соцмереж. Користувачі можуть нелегально поширювати і стриміти контент, включаючи музику, книги, відео та новинні публікації.

Там також публікуються посилання на сайти, де знаходиться захищений авторськими правами контент.

Зазначається, що представники Telegram і «ВКонтакте» раніше виступали проти їх включення в «список спостереження за піратством».

Керівництво соцмережі зазначило, що в платформу вже були впроваджені спеціальні алгоритми, що перешкоджають поширенню нелегального контенту. Крім того, в найкоротші терміни було оброблено 1,36 мільйона скарг, які в більшості випадків закінчилися видаленням таких публікацій. Своєю чергою, представники Telegram заявили, що протягом доби видаляють піратський контент після надходження скарги від правовласника.

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Автор: Дмитро Захаров