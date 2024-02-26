Якщо у вашому дворі зараз хтось гуляє із собакою, майже напевно, той песик є в нашому списку.

У світі існує багато різних порід собак. Усі вони чудові по-своєму, але є кілька, які виділяються найбільше. Найпопулярніші породи собак — це ті, які зустрічаються в домівках по всьому світу. Якщо ви зараз подивіться у своє вікно, ви навіть можете побачити одну з них, яка щасливо гуляє зі своїм господарем.

Отже, які собаки найчастіше зустрічаються в домогосподарствах у всьому світі? Видання StudyFinds дослідило вісім експертних джерел, щоб скласти список із семи найпопулярніших собак у світі. Ось ці чудові песики:

Французький бульдог. Ці маленькі хлопці такі чудернацькі через свої маленькі зморшкуваті морди та виразні оченята! Зазвичай маленькі собаки відомі своїм постійним тявканням, але це не так у випадку з французьким бульдогом. Експерти кажуть, що саме тому ця порода є чудовим вибором для міських жителів. Лабрадор ретривер . Ці собаки чудово ладнають і з дорослими людьми, і з підлітками, і з малими дітьми. Цих милих песиків можна знайти в різних кольорах. Деякі з найпоширеніших — жовтий, шоколадний і чорний. Золотистий ретривер . Ця порода від природи дуже спокійна. Експерти називають їх втіленням найкращих друзів людини, адже ці собаки відчайдушно прагнуть догоджати людям. Німецька вівчарка є найпопулярнішою породою серед поліцейських собак, оскільки вона працьовита, віддана та смілива. Вони чудові робочі члени суспільства. Але і вдома вони ідеальні ніжні охоронці. Вони слухняні та охочі до роботи та захисту. Пудель . Це розумні та люблячі собаки. Попри несерйозний пухнастий вигляд, ця порода дуже спортивна. А ще ці собаки не линяють, проте їхня шерсть потребує певного догляду. Бульдог . Це міцні, але також ніжні собаки. Попри грізний вигляд, вони віддані та люблячі. Бігль . Ці собаки такі милі, що назавжди зберігають свою щенячу особистість і вигляд. І тут йдеться не лише про зовнішність. Біглі продовжують залишатися цікавими та грайливими, завжди тримаючи вас напоготові. Всьому виною їхній сильний нюх та допитливість. Кажуть, що вони є майстрами винюхування контрабанди.

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Як писав УНІАН, навіть досвідчені ветеринари часто бояться мати справу з певними породами собак. Фахівці зауважують, що проблема не у самих собаках, як таких, а у невігластві їхніх власників, які не приділяють достатньо уваги вихованню своїх улюбленців.

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Також ми розповідали, що за поведінкою кота, можна зрозуміти, наскільки сильно він прив’язаний до господаря. В деяких випадках можна говорити, що кіт вважає хазяїна своїм "татусем" чи "матусею".

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