Французький бульдог - одна з найпоширеніших пород у світі / фото ua.depositphotos.com

У світі існує багато різних порід собак. Усі вони чудові по-своєму, але є кілька, які виділяються найбільше. Найпопулярніші породи собак — це ті, які зустрічаються в домівках по всьому світу. Якщо ви зараз подивіться у своє вікно, ви навіть можете побачити одну з них, яка щасливо гуляє зі своїм господарем. 

Отже, які собаки найчастіше зустрічаються в домогосподарствах у всьому світі? Видання StudyFinds дослідило вісім експертних джерел, щоб скласти список із семи найпопулярніших собак у світі. Ось ці чудові песики:

  1. Французький бульдог. Ці маленькі хлопці такі чудернацькі через свої маленькі зморшкуваті морди та виразні оченята! Зазвичай маленькі собаки відомі своїм постійним тявканням, але це не так у випадку з французьким бульдогом. Експерти кажуть, що саме тому ця порода є чудовим вибором для міських жителів. 
  2. Лабрадор ретривер. Ці собаки чудово ладнають і з дорослими людьми, і з підлітками, і з малими дітьми. Цих милих песиків можна знайти в різних кольорах. Деякі з найпоширеніших — жовтий, шоколадний і чорний.
  3. Золотистий ретривер. Ця порода від природи дуже спокійна. Експерти називають їх втіленням найкращих друзів людини, адже ці собаки відчайдушно прагнуть догоджати людям. 
  4. Німецька вівчарка є найпопулярнішою породою серед поліцейських собак, оскільки вона працьовита, віддана та смілива. Вони чудові робочі члени суспільства. Але і вдома вони ідеальні ніжні охоронці. Вони слухняні та охочі до роботи та захисту.
  5. Пудель. Це розумні та люблячі собаки. Попри несерйозний пухнастий вигляд, ця порода дуже спортивна. А ще ці собаки не линяють, проте їхня шерсть потребує певного догляду. 
  6. Бульдог. Це міцні, але також ніжні собаки. Попри грізний вигляд, вони віддані та люблячі. 
  7. Бігль. Ці собаки такі милі, що назавжди зберігають свою щенячу особистість і вигляд. І тут йдеться не лише про зовнішність. Біглі продовжують залишатися цікавими та грайливими, завжди тримаючи вас напоготові. Всьому виною їхній сильний нюх та допитливість. Кажуть, що вони є майстрами винюхування контрабанди. 

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Як писав УНІАН, навіть досвідчені ветеринари часто бояться мати справу з певними породами собак. Фахівці зауважують, що проблема не у самих собаках, як таких, а у невігластві їхніх власників, які не приділяють достатньо уваги вихованню своїх улюбленців.

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Також ми розповідали, що за поведінкою кота, можна зрозуміти, наскільки сильно він прив’язаний до господаря. В деяких випадках можна говорити, що кіт вважає хазяїна своїм "татусем" чи "матусею".

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