Місцеві зоологи здивовані і стурбовані поведінкою тварини.

У Каліфорнії самка морської видри нападає на серфінгістів і відбирає у них дошки для серфінгу. Як пише The New York Times, ці "злочини" тривають вже кілька років в районі Санта-Крус.

Самка калана (морської видри) нападає на серферів, намагаючись відібрати і часто пошкоджуючи їхні дошки для серфінгу. Останнім часом ці напади стали особливо агресивними і змусили реагувати місцевих чиновників.

"У зв'язку зі зростаючим ризиком для громадської безпеки команда Департаменту по захисту морського життя і акваріума Монтерей-Бей, навчена вилову каланів і поводженню з ними, була направлена, щоб спробувати зловити і переселити її", — повідомив представник Департаменту.

Каліфорнійські морські видри - це зникаючий вид, який зустрічається лише вздовж центрального узбережжя Каліфорнії. Сьогодні залишилося близько 3000 особин, багато з яких мешкають у місцях, які відвідують серфери та байдарники.

Незважаючи на таке тісне сусідство, взаємодія між каланом і людиною залишається рідкістю. Тварини мають вроджений страх перед людьми, і вони зазвичай роблять все можливе, щоб уникнути зустрічі. За словами еколога з Каліфорнійського університету в Санта-Крус Тіма Тінкера, морська видра, що наближається до людини, "ненормальна".

Видра, яка викликала ажіотаж серед серферів, відома місцевим екологам як Видра 841. Ця 5-річна самка виросла в неволі, але зоологи "виховували" її так, щоб не привчати до людей, і після випустили на волю.

"Після одного року безпроблемного перебування в дикій природі ми почали отримувати повідомлення про її взаємодію з серферами, каякерами та веслярами на байдарках. Ми не знаємо, чому це почалося", — сказала менеджер програми з морських видр в акваріумі Монтерей-Бей Джессіка Фуджі.

Видра вперше була помічена, як вона піднімалася на борт плавзасобу в Санта-Крус у 2021 році. Спочатку така поведінка була рідкістю, але з часом видра стала більш сміливою. У минулі вихідні видра тричі крала дошки для серфінгу.

У понеділок 40-річний серфінгіст Джун Лі зазнав досить агресивного нападу видри 841. Вона піднялася на дошку, змусивши господаря покинути плавзасіб і спостерігати, як тварина почала відривати від нього шматки своїми потужними щелепами.

"Я спробував зняти її, перевернувши дошку і відштовхнувши її, але чомусь вона була настільки зациклена на моїй дошці для серфінгу, що просто продовжувала атакувати", - сказав він.

Такі ситуації надзвичайно небезпечні, говорить Джина Бентал, директор і старший науковий співробітник організації Sea Otter Savvy, яка працює над зменшенням антропогенного впливу на видр і пропагандою відповідального спостереження за дикою природою. "Видри мають гострі зуби і досить сильні щелепи, щоб розчавити молюсків", — сказала вона.

Якщо владі вдасться зловити 841, вона повернеться в акваріум Монтерей-Бей, перш ніж її перевезуть в інший акваріум, де вона проживе свої дні. Було зроблено кілька спроб зловити її, але жодна з них не увінчалася успіхом.

"Вона досить талановито ухилялася від нас", - кажуть екологи.

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