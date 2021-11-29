Тваринам-початківцям видали рятувальні жилети.

У Бразилії повели чемпіонат з серфінгу для собак.

На хвилях змагалися 26 команд серфінгістів-аматорів та їхніх чотирилапих друзів, йдеться в сюжеті ТСН.

Тваринам-початківцям для безпеки видали рятувальні жилети. Досвідчені хвостаті серфери змагалися без них.

Зрештою чемпіоном змагань став собака на прізвисько Парафіна. Пес разом зі своїм власником уже брав участь у світових чемпіонатах і навіть отримував нагороди.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Каліфорнії (США) пройшов традиційний чемпіонат із серфінгу серед собак. Участь у ньому взяли чотири десятки собак-спортсменів. Переможцем у чемпіонаті став білий тер'єр Піті. Хоч він і серфер-початківець, але впевнено обійшов досвідчених конкурентів.

Окрім того, на Каліфорнійському узбережжі хвилі підкорює й козел-серфінгіст. Його господар - професійний інструктор, а цапа завів кілька років тому, спочатку - щоб той їв бур'яни на присадибній ділянці.

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Автор: Катерина Комолова