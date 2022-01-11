Він заважав рятівникам ліквідовувати масштабну пожежу та боровся з поліцією.

У ніч на 11 січня в Ялті (Крим) чоловік намагався завадити рятувальникам ліквідувати масштабну пожежу в одній із будівель та поводився дуже дивно. Він боровся з поліціянтами та відштовхував пожежну драбину.

Відео з’явилося в Telegram-каналі "Лента дна".

Пожежні оперативно організували евакуацію людей з будівлі, яку охопив вогонь. Однак один з чоловіків відмовився залишати будівлю. Він забрався на другий поверх та відчайдушно відштовхував пожежну драбину, за допомогою якої рятувальники намагалися дістатися до нього. Чоловіка вдалося вгамувати поліціянтам.

Читайте такожВ Індії брати влаштували розкішну вечірку для собаки та опинилися за гратамиЗа даними каналу, чоловік відмовлявся евакуйовуватися, оскільки у цій будівлі він орендував склад та не хотів залишати товар.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві водій змусив виконувати вимоги дорожніх знаків іншого водія, оригінально провчивши його за порушення ПДР.

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