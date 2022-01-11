Храм зараз знеструмлений.

У Харкові вогнеборці ліквідували пожежу на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"11 січня о 08:45 у м. Харків на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору в одноповерховій господарській будівлі виникла пожежа", - сказано у повідомленні рятувальників.

Інформується, що станом на 09:32 пожежу рятувальниками було локалізовано на площі 60 м кв. та о 09:43 - ліквідовано.

Внаслідок НП жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС.

За інформацією місцевих ЗМІ, храм зараз знеструмлений, а пожежа не торкнулася абсолютно собору, а сталася в підсобному приміщенні - сараї.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Ніжині Чернігівської області на території меблевої фабрики вибухнув опалювальний котел. Внаслідок цього майже 200 квадратних метрів підприємства охопив вогонь.

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