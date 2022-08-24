Вибори до парламенту Папуа-Нової Гвінеї пройшли з 2 по 22 липня

В Папуа-Нової Гвінеї створили два нових відомства. У країні сформували новий Кабінет міністрів та створили міністерства кави та пальмової олії.

Про це повідомляє радіостанція New Zealand National.

Так, до складу нового уряду країни після виборів увійшли 32 міністри, з них глави міністерств пальмової олії та кави. Їх очолили Франсіс Манеке та Джо Кулі відповідно.

Справа в тому, що в країні кава і пальмова олія є одними з головних продуктів для експорту, тому для розвитку і розширення їх виробництва створили окремі структури.

Варто зазначити, що вибори до парламенту Папуа-Нової Гвінеї пройшли з 2 по 22 липня. Вони ознаменувалися міжплемінними конфліктами, в яких 49 людей загинули, а ще понад 20 отримали травми.

Як раніше повідомляв УНІАН, біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї виявили двох громадян Соломонових островів Ліває Нанджікана і Джуніор колоні, які провели 29 днів у відкритому морі.

Чоловіки вирушили на катері з острова Моно до міста Норо вранці 3 вересня. Довжина шляху повинна була скласти всього 200 кілометрів. Але через кілька годин море почало штормити, і у моряків зламався навігатор.

Вас також можуть зацікавити новини: