Йому висунули звинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах і терористичних погрозах.

У американському місті Тьюпело в Міссісіпі чоловік викрав літак. Він звернувся у поліцію з заявою, що хоче врізатися в магазин Walmart.

Про це пише BBC.

Зазначимо, що він вкрав маленький літак, в якому можна розмістити 10-12 людей. За даними правоохоронців, підозрюваний працював у місцевому аеропорту, але не мав ліцензії пілота.

Відео дня

Поліція евакуювала людей з супермаркету та ресторану поруч. Місцева влада попросила уникати цього району, оскільки "зона ризику значно більша, ніж територія міста".

Поліції під час переговорів вдалося переконати чоловіка, але пізніше він передумав. Однак, покружлявши над містом, він врешті приземлився в полі, де його затримала поліція. Мотиви зловмисника наразі невідомі. Його звинувачують в крадіжці в особливо великих розмірах і терористичних погрозах.

Нагадаємо, інша мешканка США прославилась тим, що винайшла власний багаторазовий "туалетний папір", щоб не витрачати гроші на купівлю нових рулонів.

Вас також можуть зацікавити новини: