Це друга подібна операція в історії медицини. Минулого разу пацієнт, який отримав серце свині, не вижив.

У США хірурги вдруге в історії медицини пересадили людині серце генно-модифікованої свині. Минулого разу пацієнт, який отримав такий донорський орган, не вижив. Він прожив з трансплантатом два місяці.

Деталі операції, яку провели фахівці медичного центру Університету Меріленда в США, описані на сайті установи. Відповідна публікація вийшла 22 вересня.

Цього разу орган свині отримав 58-річний пан Фосетт. Пенсіонер страждає від серцево-судинної недостатності. Через захворювання і супутні йому ускладнення, чоловік не міг отримати орган від людського донора.

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"Моя єдина реальна надія - це використати свиняче серце, ксенотрансплантат", - заявив він у коментарі журналістам за кілька днів до операції.

За словами лікарів, попередньо, хірургічне втручання пройшло успішно: чоловік в змозі самостійно дихати, також йому призначили ряд препаратів, щоб організм "не відторгнув" новий орган.

Як зазначила його дружина Енн Фосетт, у сім'ї "немає ніяких очікувань", тільки надія, провести якомога більше часу разом, поки є така можливість. "Це може бути так само просто, як сидіти на ганку і пити каву разом", - зазначила вона.

Вперше аналогічну операцію також зробили в центрі Меріленда у 2022 році. Тоді серце свині пересадили 57-річному Девіду Беннетту, проте його організм відмовився "прийняти" трансплантат. В силу "безлічі факторів", він помер через 2 місяці з моменту операції.

Подробиці операції Девіда Беннета

Нагадаємо, операція по пересадці серця свині Девіду Беннету тривала протягом семи годин. Тоді хірурги також констатували, що пацієнт почуває себе "добре". Зокрема, його хороше самопочуття відзначали на третій день після операції.

За словами хірурга Бартлі Гріффіта, лікарі діяли "з усією обережністю", постійно контролювали життєві показники Девіда, в надії, що орган зможе прижитися. До проведення операції Девід Беннет говорив, що знаходиться в безвихідному становищі - між життям та смертю. Він був готовий до будь-якого результату після операції. Серце свині для нього, в будь-якому випадку, "останній шанс" вижити, говорив він.

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