Двох злодіїв затримали, третьому ж вдалося втекти, однак його вже ідентифікували.

В американському місті Ріверсайд двоє поліцейських під прикриттям, одягнених у костюми Санта Клауса та ельфа, затримали викрадачів автівки поблизу торговельного центру.

Про це повідомляє відділок поліції Ріверсайду.

Читайте такожНа Хрещатику у Києві помітили напівголих промоутерів (відео)Так, детективи поліції стояли біля входу до торговельного центру й вистежували магазинних крадіїв, які активізуються в сезон святкових покупок. Натомість "Санта" та його "ельф" помітили, як троє людей викрадають позашляховик Honda CR-V на стоянці.

Помітивши поліцію, двоє підозрюваних почали втікати, але їх швидко затримали. Санта Клаус, зокрема, повалив на землю одного з викрадачів, а "ельф" тримав під прицілом пістолета іншого підозрюваного і наказав йому стати на коліна.

Третій крадій зміг утекти на позашляховику й залишив його неподалік. Однак правоохоронці ідентифікували його та продовжують пошуки.

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Автор: Аліна Вишневська