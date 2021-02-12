Деякі українці вирішили не чекати комунальних служб і самостійно очищають прилеглу до будинків територію від снігу.
Оригінальний спосіб розчищення придумали в Ірпені Київської області. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
На запису видно, як по засніженій вулиці повільно їде вантажний мікроавтобус, а за ним слідує чоловік зі саморобним і досить незвичайним пристосуванням. Останнє прив'язане тросом до авто, яке і тягне його, тим самим розчищаючи замети.
"Самоорганізація людей у боротьбі проти снігу досягає високого рівня. Так тримати, хлопці!",- написав автор публікації.
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