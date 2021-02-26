Літній чоловік рухався зі швидкістю 191 км/год, замість дозволеної 110 км/год.

Камера фіксації швидкості поблизу французького Страсбурга зафіксувала 88-річного водія, який їхав зі швидкістю 191 кілометр на годину.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Ouest France.

Своє порушення літній чоловік пояснив поліцейським тим, що запізнювався на щеплення від коронавірусу.

"У четвер, 25 лютого, об 11:40 у Бішофсхаймі, на 500-й дорозі, солдати Страсбурзької моторизованої бригади зупинили 88-річного водія, який рухався зі швидкістю 191 км/год, замість дозволеної 110 км/год", - повідомили в поліції.

Поліцейські вилучили у чоловіка його посвідчення водія та знерухомили його транспортний засіб.

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Крім того, вони нагадали всім водіям поважати правило про максимальну дозволену швидкість, навіть якщо вони мають понад 60-річний досвід керування автомобілями.

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Автор: УНІАН