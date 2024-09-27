Усередині своїх ядер зірки проводять деякі секретні операції з виробництва важких елементів.

Вчені розкрили таємницю створених зірками важких елементів. Результати дослідження Аргонської національної лабораторії опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics.

Дослідники вивчали ядерну реакцію та вимірювали умови, які можуть пояснити, як важкі елементи утворюються всередині зірок.

Зазначається, що зірки в основному складаються з легких елементів водню та гелію. Однак у глибині свого ядра вони також проводять процес, наззваний нуклеосинтезом, який призводить до утворення важких елементів у результаті синтезу ядер водню та гелію.

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Зоряний нуклеосинтез був загадкою для вчених, оскільки досі неясно, які конкретні умови та механізми спричиняють виробництво різних важких металів усередині зірок. Виявляється, що важливою частиною цього процесу є захоплення нейтронів, під час якого нейтрони додаються до існуючих ядер. Потім ці ядра еволюціонують і перетворюються на важкі елементи.

Існує три типи процесів захоплення нейтронів; s-процес (повільне захоплення нейтронів), r-процес (швидке захоплення нейтронів) та i-процес (проміжне захоплення нейтронів). Вони пояснюють утворення важких елементів на різних етапах життєвого циклу зірки.

Наприклад, перші два мають місце у випадку червоних гігантів (гігантських зірок, що наближаються до кінця свого життєвого циклу) і наднових (зірок, що вибухають) відповідно. Тоді як i-процес особливо корисний для пояснення виробництва специфічних важких елементів, таких як лантан і барій, у зростаючих білих карликах (ядро мертвої зірки без ядерного палива).

Так, i-процес має велике значення, оскільки він відбувається в середовищах з помірною густиною нейтронів, на відміну від екстремальних умов, необхідних для r-процесу або нижчої густини нейтронів, характерної для s-процесу.

Автори дослідження також повідомили про вимірювання ядерної реакції, яка впливає на виробництво лантану в i-процесі. Вони стверджують, що "з новими обмеженнями вчені можуть підтвердити щільність нейтронів, необхідну для i-процесу. Вони також можуть підтвердити, що швидко зростаючі білі карлики є життєздатним місцем для i-процесу".

За словами авторів дослідження, лантан відіграє важливу роль у розумінні i-процесу, оскільки його велика кількість у зірках разом із такими елементами, як барій і європій, допомагає вченим зробити висновок про умови, за яких відбувається i-процес:

"Це важливий крок до визначення точного астрофізичного місця розташування зірок, які несуть сигнатуру i-процесу"

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