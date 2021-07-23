Засновниця компанії Ананія Гачечиладзе подала позов у 2018 році, після того, як грузинський суд оштрафував компанію на 160 доларів за презервативи з відомими особами.

Грузинська компанія Aiisa, яка створила презервативи з обличчям Путіна, виграла справу в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомляє "Ехо Кавказу"

Засновниця компанії Ананія Гачечиладзе подала позов у 2018 році, після того, як грузинський суд оштрафував компанію на 500 ларі (160 доларів) за оформлення деяких упаковок презервативів і виніс рішення про припинення їх виробництва.

На думку міського та Апеляційного судів, написи і зображення на продукції компанії сексуального характеру, пов'язані з історичними персонами Грузії або релігійною тематикою, порушували моральні підвалини. Слід зазначити, що серед зображень, розміщених компанією на упаковках презервативів, було і обличчя російського президента Володимира Путіна, а також Йосипа Сталіна.

ЄСПЛ постановив, що у випадку Aiisa була порушена стаття 10 Конвенції з прав людини, згідно з якою: "у кожного є свобода вираження думки. Це право передбачає свободу людини мати власні погляди, отримувати і поширювати інформацію або ідеї без втручання влади і незалежно від державних кордонів".

ЄСПЛ дійшов висновку, що рішення національних судів, які обмежили свободу слова позивача, не були ні релевантними, ні достатніми для виправдання втручання до статті 10.

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Автор: Денис Прядко