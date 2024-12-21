Гризуни триматимуться подалі від дому завдяки природним речовинам, які вони ненавидять.

Пацюки та миші взимку, як правило, люблять переселятися в оселі людей, і спостерігати за цими докучливими гризунами, які снують у пошуках їжі, не надто приємно. Багато людей розставляють пастки або застосовують отруту, щоб позбутися гризунів, але це може бути надзвичайно ризиковано, якщо під час святкового сезону у ваш дім завітають домашні тварини або діти, пише Express.

Девід, фахівець із боротьби зі шкідниками з Eliminate Solutions, розповів виданню, що один із найефективніших способів відігнати щурів чи мишей - приспати їхній нюх.

"Миші дуже чутливі до запахів. Причина полягає в тому, що вони мають поганий зір, тому їхні інші органи чуття повинні бути посилені, щоб вони могли вижити. Якщо ви хочете відігнати мишей від території, вам потрібно буде використовувати сильні аромати", - каже експерт.

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За його словами, наявність сильних запахів може заплутати гризунів і значно ускладнити їм пошук їжі, тому вони з меншою ймовірністю залишатимуться на вашій території:

"Сильні запахи не тільки переповнюють і дезорієнтують їх, але також можуть вплинути на їхню здатність відчувати запах хижаків, тому і щурам, і мишам набридне довго сидіти на одному місці".

Це може здатися незвичайним, але ананасовий сік не тільки має сильний запах. Він кислий і містить сполуки, які надзвичайно дратують гризунів, якщо помістити його біля їхнього "гнізда". Все, що вам потрібно зробити, - це змочити кілька ватних кульок в ананасовому соку і покласти їх у місця, де у вашому домі були помічені гризуни.

"Ви також можете додати пару столових ложок у пляшку з розпилювачем, наповнену водою, і обприскати місця, де їх бачили перед використанням інших методів. Це не тільки дуже ефективно, але також дешево та легко", - радить фахівець.

Іншим популярним засобом для позбавлення від гризунів є олія м’яти перцевої. Вона містить ментол, який надає їй потужного аромату - він може викликати дискомфорт як у щурів, так і у мишей, каже Девід:

"Олія м’яти перцевої ефективно відлякує мишей, тому що вони не люблять запах ментолу. Коли миші відчувають запах цієї ефірної олії, вони асоціюють це з небезпекою та страхом. У результаті вони уникатимуть місць, де він присутній, або намагатимуться триматися від нього якомога далі".

Як і у випадку з ананасовим соком, просто нанесіть м’ятну олію на ватяні кульки або налийте її в порожню пляшку з розпилювачем. При цьому не варто забувати, що олія м’яти перцевої, як і більшість ефірних олій, шкідлива для домашніх тварин, якщо вони контактують з нею, тому вам слід уникати цього розчину, якщо у вас є коти чи собаки.

Якщо ж вам потрібне рішення, яке не тільки спрацює, але й зробить ваш дім красивим, подумайте про придбання лаванди, оскільки її аромат також "потішить" гризунів.

"Якщо ви хочете відвести мишей подалі, то одна з найкращих речей, яку ви можете зробити, - це посадити лаванду у своєму саду або розмістити її у своєму будинку. Миші ненавидять запах лаванди і уникатимуть його будь-якою ціною. Якщо навколо вашого будинку багато лаванди, у вас менше шансів мати проблеми з проникненням мишей", - каже фахівець.

Інші поради у боротьбі з гризунами

Раніше досвідчена експертка назвала три легкі способи позбутися гризунів у своєму саду. За словами Еллен Крістін, вам допоможуть м'ята, мило та метод мульчування.

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