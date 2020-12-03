Євген Петруняк / скріншот з відео
Народний депутат від Партії "Слуга народу" Євген Петруняк під час засідання парламенту розглядав на своєму смартфоні оголені груди незнайомки.
Фотографію на своїй сторінці в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов.
"Погано, коли один виступає в прямому ефірі, а інший депутат дивиться голу дівчину? Депутат з телефоном Петруняк Євген», - прокоментував він.
фото Ян Доброносов / Facebook
фото Ян Доброносов / Facebook
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