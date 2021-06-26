Раніше Рінго заявляв, що назва виробів дуже схожа на його прізвище і може викликати плутанину.

Барабанщик легендарного британського гурту The Beatles Рінго Стар відмовився від позову проти компанії-виробника секс-іграшок з назвою, співзвучною з його прізвищем Ring O.

Про це пише BBC.

Раніше Рінго заявляв, що назва виробів дуже схожа на його прізвище і може викликати плутанину. 80-річний британець стверджував, що через це він може мати репутаційні збитки.

Його адвокати спершу скаржилися, що торгова марка «ідентична за зовнішнім виглядом, звучанню, конотації та вимові». У документах також йшлося про те, що споживачі, почувши марку виробу, подумають, що його власником бренду є сам Рінго, а Рінго «такої асоціації не хочеться».

Читайте також"Допоможи мені!": перші слова грудної дочки жахнули молоду матір (відео)Тепер же юристи позов відкликали після укладення мирової угоди – компанія може використовувати Ring O лише для назв дорослих засобів для сексу і десенсибілізуючих спреїв та повинні мати пробіл між «Ring» та «O».

Натомість у компанії пообіцяли не очорнювати імідж Рінго та не робитимуть ніяких натяків, що могли б пов’язати продукцію з барабанщиком «Beatles».

Назва Ringo зареєстрована різними компаніями як товарний знак для низки продуктів у Британії – від віджиму для швабри до печива й вагінальних кілець та гормональної контрацепції.

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Автор: Яна Ставська