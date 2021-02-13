Кожній з жінок чоловік представлявся різними, підробленими іменами, і обікрав обох дівчат.

Американець вкрав обручки у своєї дівчини, щоб зробити пропозицію іншій. Наразі 48-річного чоловіка розшукує поліція.

Як повідомляє NewsWeek, чоловік на ім'я Джозеф Девіс представлявся як Джо Браун або Маркус Браун. Він одночасно зустрічався з двома жінками, які проживають в різних містах штату Флорида.

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Його "кохана" з Оранж-Сіті зрозуміла, що бойфренд вкрав у неї обручки, коли побачила фото його нареченої в Facebook. У поліції пояснили, що дівчина побачила своє колечко на руці іншої жінки і відразу згадала, що її прикраса повинна лежати в скриньці. Також було вкрадено колечко з діамантом, що належало її бабусі. Загальна вартість вкраденого майна склала близько 6270 доларів.

Потім розкрився і список судимостей Девіса. Його заарештовували за фальшиві документи, домашнє насильство і збут наркотиків.

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Автор: УНІАН