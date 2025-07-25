Фізики-стартапери 'хакнули' алхімію й обіцяють тонни золота з ртуті: стаття FT

Стартап у галузі термоядерної енергетики заявив, що знайшов новий спосіб перетворення ртуті на золото.

Стартап, що займається термоядерною енергетикою, стверджує, що вирішив тисячолітню проблему перетворення металів на золото. Як пише Financial Times, компанія Marathon Fusion із Сан-Франциско заявила, що з ртуті можна виготовити золото.

Стартап Marathon Fusion займається використанням термоядерного синтезу для виробництва енергії. Минулого тижня компанія опублікувала наукову статтю, де пропонує використовувати нейтрони, що виділяються під час термоядерних реакцій, для виробництва золота за допомогою процесу, відомого як ядерна трансмутація.

FT пише, що стаття ще не пройшла експертну оцінку, але отримала позитивні відгуки від деяких експертів у цій галузі.

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"На папері це має чудовий вигляд, і всі, з ким я розмовляв, залишилися заінтриговані та натхненні", - сказав Financial Times доктор Ахмед Діалло, фізик-плазмолог із національної лабораторії Міністерства енергетики США в Прінстоні, який прочитав дослідження.

Marathon Fusion було засновано 2023 року. Це інжинірингова компанія на 12 осіб, мета якої - вирішити деякі технічні проблеми, пов'язані з будівництвом термоядерних електростанцій, а з початку цього року вивчає можливості ядерних трансмутацій. Стартап залучив 5,9 млн доларів інвестицій і близько 4 млн доларів грантів від уряду США.

У статті нагадується, що вченим уже вдавалося синтезувати золото за допомогою прискорювача частинок. На початку цього року фізики з європейської організації Cern заявили, що спостерігали перетворення атомів свинцю на золото під час високошвидкісних зіткнень у Великому адронному колайдері. Але його кількість була крихітною, а витрати надзвичайно високими.

Пропозиція Marathon полягає в тому, щоб ввести ізотоп ртуті, ртуть-198, у прискорювач і використовувати високоенергетичні нейтрони для його перетворення на ртуть-197. При цьому ртуть-197 - це нестабільний ізотоп, який потім протягом приблизно 64 годин розпадається на золото-197, єдиний стабільний ізотоп цього металу.

У Marathon стверджують, що майбутні термоядерні електростанції, які використовують цей підхід, зможуть виробляти 5000 кг золота на рік на кожен гігават виробленої електроенергії без зниження потужності або здатності системи до розмноження тритію. За поточними цінами вони оцінюють, що вартість цієї кількості золота приблизно дорівнюватиме вартості виробленої електроенергії, що потенційно подвоїть дохід електростанції.

"Ключова ідея тут полягає в тому, що можна виробляти дійсно велику кількість золота, задовольняючи при цьому вимоги паливного циклу системи", - цитує FT технічного директора компанії Адама Рутковскі, який раніше працював у SpaceX.

Однією зі складнощів є те, що присутність інших видів ртуті може призвести до утворення нестабільних ізотопів золота поряд із золотом-197, що означає, що метал може бути частково радіоактивним. За оцінками Рутковскі, це золото буде необхідно зберігати протягом 14-18 років, щоб воно було визнано повністю безпечним.

Цей процес також можна використовувати для виробництва інших дорогоцінних металів, але Marathon прогнозує, що розмір ринку золота означає, що продукція, отримана в результаті термоядерних реакцій, може бути поглинена без шкоди для цін. Наразі щорічно видобувається близько 3500 тонн золота.

Досліди з перетворення металів на золото

Нагадаємо, що золото в лабораторних умовах вчені дійсно намагаються отримати досить давно. Поки відомо три потенційні способи, але всі вони пов'язані зі значними ускладненнями. Один зі способів - перетворення атомів вісмуту на золото в прискорювачі частинок. Другий спосіб - опромінення, яке може змінити метали на атомарному рівні. Річ у тім, що ртуть, золото і платина стоять поруч у періодичній таблиці Менделєєва і за певних умов можуть переходити одне в одного. Нарешті, зіштовхуючи свинець у великому адронному колайдері, також можна отримати крупиці золота.

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