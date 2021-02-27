Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться Британська дослідницька станція Halley.

Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг площею 1270 кв. км.

Читайте такожУкраїнські науковці показали неймовірні фото АнтарктидиПро це повідомила антарктична служба Великобританії. Зокрема, айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться Британська дослідницька станція Halley.

Більше 10 років тому на льодовику товщиною 150 м почали з'являтися великі тріщини. У січні одна з них почала активно рости. 26 лютого за кілька годин ця тріщина розширилася на кілька сотень метрів, в результаті чого сформувався айсберг. За прогнозами вчених, він може віддалитися від континенту або сісти на мілину і залишитися поруч з льодовиком.

Небезпеки для станції подія не становить. У 2016 році її перенесли в глиб континенту, щоб у разі відколу айсберга її не віднесло разом з ним. Група з 12 співробітників покинула станцію в середині лютого, коли настала антарктична зима, передає kommersant.

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Автор: УНІАН