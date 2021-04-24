Байден закликав до активних міжнародних зусиль задля подолання кліматичної кризи

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден убачає великі економічні можливості в боротьбі зі змінами клімату.

Про це Байден заявив у рамках завершального другого дня кліматичного онлайн-саміту, пише DW.

У своїй промові американський лідер наголосив, що він волів би зосередити увагу не на кліматичних загрозах, а саме на економічних можливостях, котрі надає боротьба з такими загрозами.

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Байден переконаний, нинішня протидія глобальному потеплінню уможливить створення мільйонів добре оплачуваних робочих місць по всьому світу - приміром, шляхом розширення електромобільності, активнішого застосування відновлюваних джерел енергії, пошуку інших сталих форм ведення сільського господарства або впровадження цілком нових видів промисловості.

"Це - нагода для всіх нас створити кращі економічні моделі для наших дітей та онуків", - сказав Байден.

Крім цього Байден закликав до активних міжнародних зусиль задля подолання кліматичної кризи і дав високу оцінку сигналам про готовність до співпраці з боку президента Росії Володимира Путіна, якого він раніше запросив узяти участь у цьому кліматчиному онлайн-саміті.

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Автор: Олег Давигора