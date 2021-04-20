Так, онлайн-виступ Путіна запланований на 22 квітня.

Президент Росії Володимир Путін погодився виступити на кліматичному саміті, який організовує адміністрація президента США Джо Байдена.

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

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Так, онлайн-виступ Путіна запланований на 22 квітня.

«Володимир Путін викладе підходи Росії в контексті налагодження широкого міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату», — кажуть у Кремлі.

Нагадаємо, Байден запросив Путіна та ще близько 40 світових лідерів на перші великі перемовини його адміністрації щодо питань глобального клімату. Водночас зробив він це незадовго після того, як назвав нинішнього президента РФ «вбивцею».

Кліматичний саміт: що відомо

Саміт запланували провести в онлайні 22-23 квітня. Американська влада розраховує, що ці перемовини допоможуть сформувати, прискорити і поглибити глобальні зусилля по скороченню викидів і забруднення атмосфери від спалювання викопного палива.

Проведення відповідного саміту було однією з передвиборчих обіцянок Байдена.

Як пише Громадське з посиланням на Associated Press, офіційний представник влади США на правах анонімності розповів, що список запрошених включає «ключових гравців», а з деякими з них мають відбутися «складні і важливі розмови». Він також зазначив, що цей саміт не тільки про результати, але і про взаємодію на рівні лідерів. У такий спосіб США намагаються надіслати сигнал про серйозність своїх намірів. Зокрема, Штати планують оголосити про амбітніші цілі скорочення викидів і сподіваються, що інші країни приєднаються до них.

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Автор: Вікторія Гордієнко